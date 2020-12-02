彰化市南興段從2016年興蓋地下2層地上14層大廈，造成鄰損，住戶向議員吳韋達陳情牆壁龜裂。（吳敏菁攝）

彰化市南興段從2016年興蓋地下2層地上14層大廈，造成鄰損，住戶向議員吳韋達陳情牆壁龜裂。（吳敏菁攝）

彰化市南興段從2016年興蓋地下2層地上14層大廈，造成48戶鄰損，2日部分住戶抗議，要求盡速解決爭議，彰縣府表示，前後共計勒令停工8次，建設公司與受損之25戶達成和解

，剩餘23戶對賠償金額尚無法達成共識，未解決爭議前，縣府不會核發建築物使用執照。

議員吳韋達表示，住戶陳情，大樓從興建至今爭議不斷，到現在已過5年僅完成基本的修補，觀察房屋圍牆龜裂狀況，從原本僅能伸進手指的狀態到現在手掌都能伸進去。如果未來發生較大的地震，該怎麼辦？

受損戶表示，本來沒有龜裂的房子，變成傾斜又下陷，漫漫5年過去，除了鑑定賠償金額外，還有這5年的精神損失，希望縣府主持公道。

建商表示，建商有誠意解決問題，目前主體建構已經完成，已經和25戶完成協調，其餘6戶正進行第2次現場鑑定。

建設處表示，這起建築爭議，主要在彰化市地下水位高，抽水造成下陷，縣府前後共計勒令停工計8次，每次停工，都由監造人鑑定無危及公共安全後，始可繼續施工，目前建築物結構體已完成，進行建築物裝修工程施工，周邊受損戶經監造人鑑定並無公共安全之虞。

縣府表示，已別於去年、今年召開兩次「建築爭議事件評審委員會」，受損戶計48戶，達成和解計25戶，其他23戶部分有17戶已召開過2次會議仍無法對賠償金額達成共識，6戶目前正進行第2次現場鑑定。後續如無法達成共識，23戶經評審委員會決議之賠償費用提存法院，由雙方當事人循司法途徑解決。

(中時 )