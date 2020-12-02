台灣體大總教練田本玉拿下UBA執教首勝。（大專體總提供）

睽違兩季重返UBA大專籃球聯賽公開男一級的台灣體育大學，預賽前兩戰輸球悶了兩天，今天面對同樣上季在二級奮鬥的屏東大學，台體首節就打出17比6的雙位數領先，雖然至多領先到20分左右，但比賽尾聲被追近，不過台體即時回神穩住領先，最終71比56拿到本季首勝。

台體本季由女教練田本玉執掌兵符，公開一級第三場賽事就進帳首勝，「田媽」賽後說：「很開心首勝，不過比賽內容不完美，球員打來有點綁手綁腳，領先時又太急躁，不過可以第一勝到手對我們的信心會不一樣，後面4場走一步算一步，希望球員健康完賽。」

大會明天休兵一天，田本玉除了安排球員練球，可能也會帶大家走走調整一下心情，「我曾經在高苑高商帶兵多年，高雄也很熟，看看義大這邊有沒有場地練球，不然也可以安排到高苑練一下，或許也順利帶球員去吃個羊肉爐。」

台體前鋒李謨汎今天攻下11分、9籃板，賽後感嘆學弟們還待磨練，所以常常需要兇他們、提醒他們，「身為學長要幫忙教練帶學弟，前兩場其實都有機會拚下勝利，是我們自己自亂陣腳，所以第一場打完我就心很累。其實學弟們身體素質不錯，但大一學弟可能剛從高中上來，還待適應大專打法，不能像高中那樣打體能球。」

台體上次在甲一舞台是106學年，當時整季只拿1勝，接下來兩季在甲二努力，如今重返一級，為了球隊延畢、現在大五的李謨汎期許勝場數能多一點。

台灣體大巫竣安（右）也為球隊拿下11分。（大專體總提供）

(中時 )