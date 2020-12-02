環保署統計至今年11月底止一般空氣品質監測站數據狀況，比較去年同期空氣品質細懸浮微粒（PM2.5）平均濃度，雲嘉南空品區從108年22.1μg/m3降至109年18.2μg/m3，改善率達17.6％；高屏空品區從108年20.9μg/m3降至109年18.0μg/m3，改善率達13.9％；另在紅色警示（PM2.5≧54μg/m3）站日數部分，比較108年及109年空污季，雲嘉南空品區從 108年9站次降至109年1站次；而高屏空品區從108年0站次，109年至今尚未出現紅色警示不良站次，顯示中南部地區PM2.5空氣污染持續改善中。

而在臭氧部分，再以109年11月底及108年同期進行比較，雲嘉南空品區臭氧八小時AQI>150(紅色等級)站日數已從108年46站次降至109年28站次；高屏空品區從108年152站次降至109年68站次，已有明顯改善，惟臭氧八小時濃度平均值部分，部分地區有微幅上升。環保署於109年9月18日修正發布空氣品質標準，新增符合臭氧八小時空氣污染防制區之判定方式，後續依防制區管制規範強化管制作為。

有關相關民眾及環團擔心，環保署目前所研擬「審查開發行為空氣污染物排放量增量抵換處理原則」草案，涉及跨空品區抵換造成增量問題，其實環保署係考量空氣污染具有流通性，依據空氣品質模式模擬結果，研擬出各空品區間排放量抵換倍數，例如空氣污染減量來源不在原空品區，則需要加倍減少空氣污染物以達到對當地空品區相同減量效益；此外，對於未符合空氣品質標準之空品區，未來依本原則進行抵換時，其抵換量還需再增加1.2倍，對當地空品區提供更多減量，本草案目前僅於研擬階段，環保署後續於12月7日召開研商會議，再廣納各界意見進行討論修正。

(工商 )