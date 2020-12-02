經濟部工業局今年度落實推動5G人才研發實戰與協助產業發展5G技術與應用能力，已往前邁出一大步，其中以「產業出題，人才實戰，以戰代訓」的5G人才研發實戰，成功引導101名學生進入20家企業參與研發活動；此外，以「場域出題，業者解題」協助產業發展5G技術與應用能力，也成功與文化部、交通部串聯，打開智慧交通、智慧展演、智慧製造等7個5G實證場域，讓34個包括應用平台、網通、終端等跨領域產業組隊，走入場域投入5G應用架接試驗。

經濟部工業局「5G+產業新星揚帆啟航計畫」及「5G+產業生態系推動計畫」共同主辦的「玩學5G特展」，今日於台北松山文創5號倉庫成功展出，展會邀集300多位國內5G相關業者、專家、校院代表、產業新星與政府代表齊聚一堂，同時也吸引了超過1200人次，關心5G人才及產業生態鏈發展之各界朋友蒞會觀展。

「玩學5G特展」大會展區中，除了中華電信、仁寶電腦、雲達科技、亞旭電腦、伸波通訊、友勁科技、耀登科技、連騰科技、川升科技、詮隼科技、稜研科技、華電聯網、佳思科技、承宇通訊、美林能源、翔探科技、台灣禾邦電子、大量科技、傳承光電、三維人等33家企業，針對天線、射頻、晶片封測、關鍵材料、小基站/無線接取、SDN/NFV解決方案、5G應用等大領域，展出與學生合作5個月專題研發的成果外，今年度在經濟部工業局、工研院、思科與台灣網通產業合作打造5G開放網路驗測平台後，驗測平台成員優達科技，以及首度通過互通測試的富士康等廠商也到場展現5G開放網路產品落地的實力。

同場星光閃閃的101位5G產業新星，更是特展中耀眼的主角，代表5G新星致詞的黃予璿同學，雖然念的不是理工而是文科的中文系，卻參加過法國物聯網計畫，更經常埋首在學校的通訊實驗室研究，也因為興趣是文學，更喜歡跨域研究的科文共融特質而獲得了科技公司的青睞，予璿認為5G是把人類科技跟太空有所接軌的鎖鑰，加入產業新星則是得到自己成就夢想的鎖鑰；同樣跨域的還有地質系背景的研究生金瑞泰，瑞泰透過一次地質遙測天線後，從此愛上了天線設計與5G毫米波量測領域；此外，另一位玩具與遊戲設計所的王凱瀚研究生，感受到4G到5G超大迷人跨度，終於一償栽進5G創新產品實作的宿願。粉墨登場的101位新星，有著101個精彩故事，和精彩的科技商用作品，讓首次5G創發應用展儼然成為5G研發新秀的科技奧斯卡盛會。

(工商 )