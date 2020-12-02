宏遠證（6015）受讓光隆證，於12月1日獲金管會核准，受讓基準日暫定為明年2月17日，為宏遠證旗下經紀業務跨足花東地區以擴大營運版圖，在宏遠證新增光隆分公司後，營業據點將擴增至全台10家分公司。

在雙方合併後，宏遠證券經紀業務市占率，將從10月底的0.65％提升至0.7％。

宏遠證券總經理林禎民表示，明年正式擴增光隆分公司，目前已積極進行人員培訓、電子下單系統優化、數位資源等面向資源整合，深化花東地區客戶更優質專業服務，亦進一步擴大宏遠證全台證券服務廣度。

林禎民指出，今年台股市場資金充沛，加上逐步交易、盤中零股等兩大交易制度的調整，宏遠證旗下經紀、承銷等業務表現於今年有明顯斬獲，今年前10月電子下單比重進一步攀升至70％，線上數位及臨櫃開戶數亦較去年同期成長60％。

此外，宏遠證券於IPO、SPO業務擁有豐富經驗及高度專業，包括今年承辦碩天科技、撼訊科技及華新科技等SPO業務，前三季的總承銷金額達46.38億，較去年同期的2.34億成長近19倍，位居市場第三名，目前承銷作業中的光耀科技現增案及交易所審議中的六方-KY第一上市案，推升宏遠證今年前10月自結稅後淨利1.04億元、每股稅後盈餘0.31元。

(工商 )