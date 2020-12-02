行政院長蘇貞昌昨日於立院回應國民黨立委蔣萬安，有關萊豬議題時表示「你(蔣萬安)就是不懂，屏東豬農都支持我們，上週我去信功肉品參訪，負責人也支持。」未料昨夜信功發出聲明打臉「沒有支持萊豬進口，也跟蘇貞昌不熟。」PTT網友今日狂酸蘇貞昌是「政壇裝熟魔人。」

蔣萬安昨日為民進黨開放萊豬進口、衝擊豬農生計而槓上蘇貞昌，雙方唇槍舌戰。蔣萬安要蘇貞昌自己下鄉看看，萊豬對國內豬農的衝擊。蘇貞昌反質詢「你看的是哪一家？」蔣萬安擔心廠商被「查水表」因此不願透露。

PTT討論今日時事 (翻攝PTT)

蘇貞昌接著火力全開，狂批蔣萬安「你就是不懂，豬農都支持我們，上週去參訪信功肉品，業者都很支持。」未料晚間大逆轉，信功肉品發出聲明「沒有支持萊豬進口。」信功董事長楊博仁也表示「蘇貞昌根本『黑白講』，還把我拖下水。」國民黨中常委江碩平加碼爆料「楊博仁私下跟我抱怨，只跟蘇貞昌當屏東縣長時見過面，什麼叫做很熟，(他)蘇貞昌有我電話嗎？」

此事也成PTT今日熱門話題，網友Iristopher大酸蘇貞昌是「政壇裝熟魔人」、網友Goog1e說蘇貞昌是「裝熟院長」。且多名網友皆表示「看看冠軍牛肉麵店的下場，過兩天大概又有『熱心民眾』要去檢舉信功肉品了。」

(中時 )