超商、賣場的「買1送1」優惠總是受到消費者青睞，一名女網友表示，日前在連鎖超商「全聯福利中心」看到水餃買1送1，立刻毫不猶豫的搶了4盒回家，沒想到一吃驚為天人，上網分享後引起網友暴動。

網友PO出在全聯買到的「神級」水餃跟網友分享。（圖／截自我愛全聯-好物老實說）

這名女網友11月29日在臉書社團《我愛全聯-好物老實說》PO照發文指出，在全聯水餃區看到標太郎的「鮮蝦豬肉水餃」正在買1送1，於是當場買了4盒帶回家，沒想到一吃就被口感嚇到，直呼：「真好呷」，並忍不住在臉書貼文分享。

貼文一出，引起網友熱議，紛紛留言「標哥的都還不錯吃」、「這皮跟這餡好像不錯，我喜歡」、「買1送1很可以」、「剛剛請弟弟衝去買」、「謝謝分享」；也有網友回應「好吃，但真的迷你迷你的」、「打拋豬好吃，可是我覺得太貴了」、「裡面是整隻蝦子嗎？」。

原來「標太郎」就是大甲鎮瀾宮董事長顏清標代言的冷凍水餃，一推出後就在網路上引起熱烈討論，日前有網友在PTT上留言「真材實料、用料實在」、「唯一推薦標太郎」、「不用沾醬油，鹹味就很足夠了」。

中天新聞 賣水餃進軍百貨！ 顏清標北上當一日店長

(中時新聞網)