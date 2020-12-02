德國聯邦統計局周三公布數據，歷經9月的下跌後，德國10月零售銷售成長超過預期，顯示在第二次疫情封鎖之前，消費者支持著該歐洲第一大經濟體的成長。

德國10月實質零售額按月上升2.6%，按年上升8.2%；前一個月經修正後下跌1.9%。10月的讀數亦優於路透預期的月增1.2%和年增5.9%。

對食品、家具和家電用品的需求強勁，顯示更多消費者在家用餐。線上零售商亦得益於消費行為的改變。服飾和鞋類則進一步下滑。

德國零售銷售優於預期；前一日的數據顯示德國11月的失業率意外地下跌，顯示儘管封鎖，就業仍有挺住。

預計11月非必要的零售銷售將下跌，但是線上銷售仍將維持優勢。

但是上周Gfk研究單位的消費者信心調查顯示，一個好的勞動市場不一定會轉換成高的家庭支出。

經濟學家預估，德國第四季經濟萎縮1%，儘管第三季為強勁反彈8.5%。

(時報資訊)