飯店業者寒舍(2739)今日受邀召開法說會，鑒於國際商務及旅遊短期無法恢復過往水準，公司轉向積極發展國旅市場，透過硬體升級及多元專案將都會商務型飯店休閒化，並持續強化餐飲業務優勢，預期相關效益可望逐步顯現，力拚明年整體營運績效穩健回溫。

而寒舍攜手大陸工程，將位於北市南京東路、松江路口的亞洲信託大樓都更，重建為結合精品旅館及住宅的複合式大樓。寒舍表示，依據業主目前工程進度，預計將在明年第四季開始營運，較先前預估提前半年，惟因應疫情影響，將再進一步協商討論是否調整。

疫情邊境管制衝擊全台觀光飯店住房業務，又以雙北市受創最大。據觀光局統計，前三季全台國際觀光飯店平均住房率自68.49％驟減至37.7％，平均房價年減4.25％至3763元，其中台北平均住房率自74.77％暴跌至25.74％，平均房價年減21.51％至3620元。

受此衝擊，前三季台北喜來登平均住房率僅26.9％、平均房價3738元，遠低於去年73.98％、5087元。寒舍艾美平均住房率28.75％、平均房價6498元，低於去年81.86％、8998元。不過，礁溪寒沐平均住房率自61.76％提升至64.54％，平均房價年增2.4％至6425元。

面對疫情造成的客群變化，寒舍積極發展國旅市場，升級硬體設備強化鞏固餐飲業務優勢。其中，台北喜來登十二廚及外賣店Deli於7月中起耗時1.5個月裝修，9月恢復營運後至年底各餐期訂席幾近滿座，效益已開始展現。

同時，營運受惠國旅需求轉強的礁溪寒沐酒店，除了拓展親子市場外，亦差異化出擊拓展「毛小孩」市場，7～9月進行硬體工程升級、打造「寵沐苑」狗狗專屬旅館，10月試營運以來專案詢問度高，目前訂單能見度已達明年2月春節假期。

展望後市，考量國際商務及旅遊短期無法恢復過往水準，面對後疫情時代國旅價格戰攻勢，寒舍積極設計多元住房專案，將都會商務型酒店休閒化，並與旅行社及銷售平台結盟，力拚創造差異性、增加曝光機會與銷售管道。

寒舍指出，台北喜來登增設親子主題套房及親子遊樂園活動、搶攻親子住房商機，結合獲米其林二星的「請客樓」推出摘星餐食住宿專案，攜手礁溪寒沐推出「雙城遊記」，以及與新竹喜來登、義大皇家酒店聯合推出住房專案等。

因應今年餐飲營收占比自6成提升至7成，寒舍除了館內餐廳定期推出豐富餐飲活動，也提供寒舍美饌卡會員可享有更多元優惠，積極衝刺餐飲營收動能。同時，亦根據銷售模式變化積極開發外賣店商品，拓展數位與實體通路平台增加銷售渠道，搶攻冷凍即食餐點商機。

(時報資訊)