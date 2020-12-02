台股今收盤大漲103.47點，收在13989.14點，離1萬4千點關卡僅一步之差，統計今年來上漲16.6%，創新高次數也高達15次。台股的頻創新高也讓台股基金績效紅通通，統計至12月1日止，148檔台股基金中共有67檔基金淨值創下新高，同時也讓195149位受益人投資都賺錢。

進一步觀察這67檔淨值創新高基金中，近一周表現全數打敗大盤，其中以群益長安基金4.54%表現居冠。市場法人表示，基本面來看，台灣經濟成長性與各產業展望都有趨勢向上的投資機會，成長性佳，且市場低利資金充沛，台股後市表現仍可期，建議投資人以選股策略具競爭優勢的台股基金介入。

群益投信表示，台股十一月份收在13,722點，單月上漲1,176點，漲幅為9.38％，大盤指數最高來到13,969點，最低為12,480點，指數突破箱型整理型態，創下歷史新高。雖然歐美疫情再度惡化，但兩大藥廠相繼提出自家疫苗有效治癒率值得信賴，加以美國大選結束之不確定性告一段落，台股創下新高。展望十二月份的盤勢，雖然上個月漲多恐呈現短期整理，但預估台股指數突破新高之後，未來仍持續向上，建議可加碼佈局台股基金。

群益長安基金基金經理人王耀龍表示，指數突破箱型區間，外資大幅賣超後開始回補，資金動能持續驅動台股評價提升，2021年台灣經濟成長率轉佳，科技股為循環階段之投資重點，接下來投資方向可以科技股為主軸，輔以民生消費；全球科技類股表現突出，台灣受惠程度匪淺，不過電子股表現較容易受到海外市場因素影響，在大環境動盪的情況下，將格外注重產業成長趨勢，台灣科技上游、半導體聚落競爭力持續提升，加上景氣逐步回穩下，整體企業展望與訂單能見度逐步回升，預期明年企業獲利成長性可望持續走揚，科技產業各個題材類股都將有表現機會，AI、5G、HPC、電動車、物聯網等明確趨勢族群值得留意。

(時報資訊)