華碩(2357)今宣布推出全新四款NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti顯示卡，包含ROG Strix、TUF Gaming、ASUS KO及ASUS Dual，更強化的散熱、印刷電路板及電源設計，讓GeForce RTX 3060 Ti所搭載的NVIDIA Ampere架構和第二代RT核心發揮極限效能！

華碩GeForce RTX 3060 Ti系列顯示卡作為「入門級光追顯示卡」備受玩家期待，蘊含強大光線追蹤技術與DLSS技術，不僅提升光線與倒影的層次感與細膩度，也提高了遊戲畫面反應速度，更可以AI人工智慧增強影音效果，包含虛擬背景、消除雜音等，滿足實況直播、電競賽事、3D遊戲與高解析度沉浸式遊戲體驗，讓遊戲玩家、實況主、職業電競選手或影像創作者展現無窮潛力。

ROG Strix GeForce RTX 3060 Ti顯示卡對NVIDIA Ampere架構全面優化，提供極致散熱。金屬裝飾護蓋具備三個升級的軸向式風扇與2.9-slot插槽大型散熱器，針對散熱器表面以MaxContact技術提升熱轉移效率，齊力讓散熱效能無與倫比。配備FanConnect II接頭，可依據顯示卡溫度調整PWM風扇，在高負載作業時產生額外氣流。

TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti：延續TUF Gaming顯示卡的剽悍風格，TUF Gaming GeForce RTX 3060 Ti嚴格篩選耐用與高效能組件，全金屬護蓋採用堅固的雙滾珠軸承軸向式風扇，背板並以保護性金屬包覆，透過寬大的通風口避免熱氣累積。額外的GPU支架在晶片與散熱器間提供極高的結構穩定性，不鏽鋼I/O擋板也可保護連接埠，讓顯示卡安裝極致穩固。

ASUS KO GeForce RTX 3060 Ti：以ASUS Dual為基礎，改良護蓋、航太級潤滑油封軸承、耐用型電容器與通風背板設計。以金銀雙色面板為護蓋，並可透過軟體自訂ARGB燈效，為KO營造獨特外觀風格。散熱方面採用2.7-slot插槽散熱器，搭配通風背板避免熱源累積，讓玩家盡情徜徉遊戲世界。

ASUS Dual GeForce RTX 3060 Ti：運用源自旗艦顯示卡的先進散熱技術，兩個軸向式風扇為散熱器帶來充足氣流，於低溫時自動停止運轉；同時鋁合金背板與不鏽鋼I/O擋板可保護印刷電路板，避免不必要的彎曲。隨插即用設計，力挺玩家輕鬆暢玩光追遊戲。

(時報資訊)