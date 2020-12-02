安控產品朝AI智能化發展，奇偶(3356)亦深化在AI軟體的整合能力，奇偶財務長李建邦表示，就外在環境來看，明年比今年樂觀，預估明年營收有機會回升較正常水準，隨著營收規模放大及營業費用控制，最快第4季、最慢明年第1季本業可以轉虧為盈，明年獲利可期。

奇偶今天下午舉行法人說明會，近兩年中美貿易戰，美國針對大陸華為及安控廠—海康等強力封鎖，原本市場預期，台灣安控廠可望迎來轉單效應，不過大陸廠商IP Cam無論是品質或價格都深具吸引力，非國防相關客戶持續採用，大陸海康等業績未受到太大衝擊穩定成長，反而是台灣安控廠業績普遍表現平平，受惠程度未如預期，也因此，包括奇偶、晶睿(3454)等將重心強化AI軟體功能的安控產品，希望能搶下不信任大陸安控演算法的客戶，拉開與大陸安控廠競爭距離。

李建邦表示，由於AI安控產品重點在軟體演算，奇偶從前年開始調整，降低硬體的自製，改以OEM方式，進大陸IP Cam產品，結合奇偶軟體貼牌後去銷售，並以「GI-AI系統(適合16到32支攝影機、GV-AI FR S/W及GV-AI Box(可以串連8支攝影機)」為AI核心架構，提供公司產品AI演算能力，其中GV-AI Box產品目前小量給客戶試驗，預計明年第1季可以出貨。

若以產品別來看，網路攝影機營收貢獻雖呈年減21%，但因奇偶整體營收下滑，佔比還是最大，佔奇偶營收比重從去年59%降至56%，GV卡和系統則由10%下滑至9%，解決方案和純軟體表現持平，佔比和去年一樣，依序為8%及5%，周邊外購品則由9%成長至10%，其他亦由9%成長至12%。

就應用端來看，目前奇偶科技AI影像應用包括：車牌辨識、人臉辨識、人臉偵測、年齡性別辨識、工地工程帽偵測、面罩偵測、人車偵測、人車屬性辨識及行車違規/行人翻牆偵測，其中又以產品標準比較明確的智慧門禁及智慧樓宇居多，這也是奇偶明年營運成長重要動能。

李建邦表示，美國總統大選後，中美貿易戰可望緩和，且智慧門禁、智慧樓宇等市場穩定成長，明年看起來比今年樂觀，由於歐美客戶較信任台灣廠商演算法，公司將持續把AI演算法做得精緻、完整，預估明年營收有機會回升較平均月營收1.1億元正常水準，為反應原物料上漲，公司近期亦陸續調漲產品價格，隨著營收規模放大及營業費用控制，最快第4季、最慢明年第1季本業可以轉虧為盈，明年費用率可望再向下，正向看待明年營收表現，明年公司獲利可期。

(時報資訊)