高市府2日舉辦跨境電商生態系啟動儀式暨通路商機媒合會，盼帶領在地中小企業打破國界、衝出新藍海。（柯宗緯攝）

高市府2日舉辦跨境電商生態系啟動儀式暨通路商機媒合會，盼帶領在地中小企業打破國界、衝出新藍海。（柯宗緯攝）

高市府近日甫與PChomeSEA簽署MOU後，2日又在高雄國際會議中心舉辦「高雄跨境電商生態系啟動儀式暨通路商機媒合會」，邀請亞馬遜全球開店等9家跨境電商、物流、金流等龍頭齊聚，宣示成立「高雄跨境電商生態系」，吸引百家廠商報名，盼帶領在地中小企業突破國界、搶得先機。

高雄市副市長羅達生提到，今年受到新冠肺炎疫情導致全球供應鏈重整，刺激產業環境產生巨大變革，但部分業別卻一枝獨秀，尤其在電商平台，這次特別邀請9家電商平台龍頭，運用強大行銷能力將在地企業最好商品行銷到全球。

羅達生認為，電商環境不停改變，不同商業模式也不斷竄起，特地邀來商研院舉辦本次大會，討論更多商業模式創新可能性。除促進國際電商平台跟企業做一對一、面對面的媒合，也盼協助在地企業針對市場目標找出最合適服務商，快速進入國際市場、打開通路。

PChomeSEA副總經理楊子毅指出，PChomeSEA是今年針對東南亞市場新推出的平台，提供一站式營運，讓賣家商品只要上架，就能同步在東南亞5個國家銷售，讓台灣賣家更輕易進入跨境電商市場。而PChomeSEA成立第一件事，就是與高市府簽署MOU，藉由政府資源整合，跟在地商家一起打造國際盃戰力。

高雄在地業者富山香堂副總經理鄭入輔直說，疫情讓電商逆勢崛起，尤其跨境電商更有望成為未來「新常態」。感謝市府超前部署成立「高雄跨境電商生態系」，未來將先以進軍歐美、東南亞市場為目標，讓「Made in Taiwan, Made in Kaohsiung」優質產品走向海外。

高雄市經發局長廖泰翔指出，該活動集結PChomeSEA、台灣經貿網、PChomeSEA、日本樂天、eBay、亞馬遜旗下雲端服務商AWS、Payoneer、好好物流及華美航運等9家跨境電商，提供電商經營一站式諮詢與洽談交流，幫助業者快速評估選擇合適上架的跨境電商平台及服務商合作，降低企業進入跨境電商銷售的門檻。

(中時 )