剛換了富爸爸科恩（Steven Cohen）當家的大都會隊出手了！《大聯盟官網》今（2）日報導，大都會用2年1500萬美元簽下原屬雙城隊的主力中繼投手梅伊（Trevor May），以補強牛棚戰力，在疫情期間算是頗具手筆。

31歲的梅伊首次成為自由球員，前面6年都待在雙城隊，起先是先發投手，2015年7月起轉為牛棚投手，去年出賽65場，戰績5勝3敗17中繼2救援、自責分率2.94，相當突出。今年縮水球季則出賽24場，獲得1勝0敗9中繼2救援、自責分率3.86，是牛棚要角。

梅伊在2017年曾動過右手韌帶置換手術，復出後表現不錯，最近3年的自責分率是3.19 May），相當穩定。手術前速球平均93.9哩，逾150公里，近年球速又有提升，今年已達96.4哩的生涯新高，K9值14.66在大聯盟排第7，大都會算是補到一名不錯的中繼投手。

梅伊加入大都會牛棚投手群，其他投手有狄亞茲（Edwin Diaz）、法米利亞（Jeurys Familia）、卡斯楚（Miguel Castro）、布拉奇（Brad Brach）、魯戈（Seth Lugo）等，球團還會再強化先發投手輪值陣容。

(中時 )