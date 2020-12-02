參山國家風景管理處在獅頭山風景區新設10個借問站，並舉辦交流會。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

為了加強獅頭山風景區旅遊服務品質，交通部觀光局參山國家風景區管理處，不受疫情影響，陸續推動成立雪之湖咖啡等10個借問站，日前更請來梨山風景借問站站長分享經驗，來提升遊客服務品質。

參山處長柯建興表示，參山處持續以觀光圈概念，結合食、宿、遊、購等具在地特色的觀光產業，在獅頭山風景區新設7-11大南庄門市、7-11寶雅門市、7-11田野門市、三灣桐境仙峰館、明德水庫工作站、獅頭山勸化堂、貨櫃89咖啡、紅毛館小食糖、喫茶小舖頭份大成店、雪之湖咖啡等10處借問站。

獅頭山風景區原有的借問站共17處，加上新設10個問站，不僅提供遊客多元旅遊諮詢服務，也提供自行車充氣與簡易維修設備，為即將到來的2021自行車旅遊年做好準備，透過各借問站長的熱情，讓遊客感受到滿滿的人情味。

去年參與設立借問站的「燕子陶民宿咖啡」主人詹小姐於交流會中說，設立借問站後，帶進了不少喜愛陶藝及咖啡的旅客駐足，提供在地旅遊諮詢的同時，也獲取了許多客人對咖啡及民宿經營的意見，是一個非常好的與旅客建立情感的管道。能為遠道而來的遊客提供服務感到十分榮幸，對店內業績也有提升，是一個帶動觀光消費、提升遊客滿意度的雙贏策略。今年多辦了交流會，也能提升各借問站對服務內容的認識，希望未來每年都能持續辦理。

參山處也藉由新設借問站正式啟用，為借問站行銷活動宣傳，鼓勵遊客前往參山處轄內41處借問站來拍照打卡或填寫問卷，就能獲得參山寶寶擦手巾、涼感毛巾與造型筆，數量有限，送完為止！

(中時 )