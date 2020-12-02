民進黨開放美豬政策衝擊蔡政府，上月底國民黨立委為了阻止行政院長蘇貞昌在立法院進行施政報告，在國會大丟豬內臟；民進黨最新民調指出，民進黨與國民黨差距則維持14.6％差距，顯示國黨在杯葛、丟內臟後只穩住基本盤。黨主席蔡英文表示，這份民調告訴大家可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多要努力。

據轉述，檔秘書長林錫耀則表示，可見不管是防疫還是經濟，多數民眾是肯定的，也因為如此，民進黨政黨支持度，藍綠的差距一直都維持一定的差距，短時間內可能會被一些時事、風波影響，但大家要有信心。

民進黨今中執會針對朝野最近因萊豬議題攻防的影響，林錫耀會中報告黨內最新民調；藍綠陣營支持度部分，泛綠46.3％、泛藍25.7％、中間16.9％、其他11.1％。泛藍與泛綠差距達20.6％。政黨支持度，民進黨32.1％、國民黨17.5％、時力7.1％、基進4.4％、民眾黨10.3％、中間16.9％、其他11.7％。民進黨與國民黨差距14.6％。

國民黨多次杯葛，不讓蘇貞昌院長上台；贊成24.8％、不贊成60.2％、無意見15.0％。至於國民黨為阻擋蘇院長上台，丟豬內臟杯葛，能不能接受這種方式？接受18.2％、不接受75.2％、無意見6.6％。其中，泛藍支持者接受是47.9％、不接受47.8％、無意見4.3％。

針對台灣這一年來防疫表現，滿意86.9％、不滿意10.9％、無意見2.2％。即便泛藍選民都有74.8％滿意防疫表現；台灣這一年來的經濟表現與世界各國相比，比較好、還是比較差？比較好是63.5％、比較差25.2％、無意見11.4％。

這份民調是於11月30日到12月1日執行，完成份數1,006份，市話49％、手機51％，在95％的信心水準下，抽樣誤差正負3.1％，並經年齡、性別、戶籍等因素進行加權。

據轉述，這份民調是在秋鬥、國民黨杯葛告的段落後做的民調，林錫耀說，黨內泛藍與泛綠的差距還維持兩成。民進黨領先國民黨的支持度則是14.6％。

黨內人士表示，由此證明，國民黨杯葛不讓蘇院長上台，在丟內臟後，對國民黨更是重傷。因為泛藍內部也有近五成反對丟內臟。「一個政黨如果只是短期聲量操作，是不利於國民黨長期發展，這個也是為什麼國民黨青年團有不同的意見」。

據轉述，總統蔡英文聽完民調後表示，這份民調告訴大家可以放心，但不能放鬆，未來的路還有很多要努力。

(中時 )