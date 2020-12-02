韓職球員工會會長李大浩日前主動請辭，不過韓媒《SBS》爆料出在他擔任會長期間特支費從3000萬韓圜翻倍到6000萬韓圜，被指稱身為會長要捍衛球員權益，卻做出私吞費用的自肥行為，今日下午他召開記者會，澄清報導並非事實，但也向外界道歉事情考慮不周。

韓媒爆料，李大浩身為韓職最高薪球員，去年3月接手球員協會主席(球員工會會長)，但卻將特支費從每年3000萬韓圜翻倍到6000萬韓圜，而工會會費是所有選手年薪1%，連最低薪資的球員也有繳交，但6000萬韓圜相當於韓職最低年薪的2倍。

韓媒爆料這筆錢匯入他的個人帳戶，且用途不明，他並沒有提交證據的義務，而李大浩則回應《SBS》該筆錢是用於公益。

此外報導中指出李大浩指派的協會秘書長金泰炫(音譯)每月都有250韓圜的資金可以使用，且不用任何單據報帳。

對此李大浩在今日下午特地澄清，他指出特支費的提升是去年由於推舉會長出現困難，當時董事會的決定增加特支費，用來提升公共服務以及會長權利，李大浩表示這項提議是所有球員同意的，「就算最後成為會長的不是我，其他人也會有這筆費用。」

李大浩說，「除了符合規定的機票錢之外，我從來沒使用過協會的信用卡。」他指出如果任何支出有疑慮，應該要在董事會時提出，並根據內部規定提出投訴。不過他也點出特支費翻倍的確會出現疑慮，應該要更深入的思考，對此道歉。

李大浩表示，早期球員工會成立目的是要爭取球員權益和福利，但現在時代已經改變了，除了這些主要目的以外，各種盈利業務例如宣傳、教育、營銷、廣告業務等狀況也在增加，而球員對於股息收入和附帶需求也在增加，這讓他的業務更繁重。

(中時 )