大陸推動新基礎建設，帶動5G基地台建置、機械零件加工業、3C及汽車等產業設備需求強勁，機械精密主軸大廠健椿也因大陸客戶拉貨殷切而受惠，2日公布11月營收超越1億元，較去年同期年增幅達122.84％，不單締造連續2個月營收突破億元，也創8～11月營收連續4個月營收創同期新高。

健椿2日公布11月營收1.07億元，優於10月1.01億元，比去年同期大幅成長122.84％，前11月營收8.32億元，比去年同期成長30.58％。健椿表示，健椿11月營收增長主因是客戶年底備貨需求大增、大陸市場拉貨需求強勁所致。

健椿因大陸客戶拉貨殷切而受益，第三季比2019年同期轉虧為盈，EPS攀升至0.52元，創上櫃以來單季新高，前三季EPS從2019年同期0.43元增加至0.72元。

健椿表示，12月大陸市場持續受惠於年底備貨需求及大陸新基建政策，帶動機械零件加工業、3C產業、5G基地台架設、汽車產業等設備需求強勁，預估出貨動能可維持11月水準，目前接單能見度看到明年第一季，預估產能利用率已達90％，每月精密主軸出貨量維持2,500套以上。

健椿指出，健椿為了在操作精密研磨工具機有功能的自主性且提高研發量能，從去年著手研發設計打造切合自身使用的精密內徑研磨機，明年初預計4台可上線加入生產行列，這也顯示健椿的製造能力，從關鍵零組件跨足到工具機整機。

健椿因應智慧化趨勢，報名參加2021年3月15日登場的兩年一度台北國際工具機展，將展出具感知性能的高速CNC綜合加工機精密智慧主軸，強調擴增位移、溫度及振動的感測功能且可達30,000RPM的高速精密主軸。

(工商 )