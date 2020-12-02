民進黨今中執會邀請台灣網路資訊中心執行長黃勝雄以「疫情時代下台灣資安聯防應變及未來趨勢」為題專案報告，黨發言人謝佩芬會後轉述蔡英文主席聽取報告後裁示，用台灣資安的專業模式，創造屬於台灣的資安外交。
總統強調，做好資安防護就是數位經濟發展的核心力量，也是讓台灣成為安全可信賴的數位國家，最重要的關鍵因素之一。
總統指出，全世界在疫情的衝擊之下，對於網際網路使用率是增加的，也因此看到很多網路攻擊和各種境外勢力的挑戰。這些不僅是隱藏在我們日常所使用的開放性社群或網路之中，竊取政府、企業及你我的資訊，也透過網路惡意影響民主體制於無形。
總統說，面對嚴峻的資安挑戰，除了要提高戰略思維的層級，更要有完善的資安應對策略，同時，要發展網路治理的模式，建立跨域資安聯防系統，來提升各種危機處理的應變能力。
總統說，要在資安產業上，繼續強化5G、AI、及AIoT在產業中的應用，結合創新技術打造完善資安環境。
總統表示，未來，要持續擴大國際參與，尤其是增加國際合作範圍，建構出國際級資安培訓場域，提升台灣在網際空間自主防護力。
(中時 )
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