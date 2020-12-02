槍砲彈藥刀械管制條例修正案已於109年6月12日生效，將「操作槍」全面納管並提高罰鍰，為保障修法前已持有操作槍民眾之權益，民眾可於109年6月12日至12月11日，攜帶「操作槍」及相關身分證明文件，至戶籍所在地的警察分局辦理報備合法持有或自願繳銷。

為全面查禁改造槍枝來源，本次修法重點從「源頭管理」到「加重刑罰」，如未能於期限內完成報備程序，依據新修正條例規定，違法持有最高可處罰鍰新臺幣20萬元；製造、販賣、運輸或轉讓操作槍最高罰鍰更將提高至新臺幣250萬元，並將改造槍枝刑度加重至最低本刑5年以上有期徒刑，與制式槍枝相同，期能有效遏止改造槍枝泛濫問題。

台中市政府警察局自今年6月12日起即在警察局、各分局網站、臉書及轄內各機關行號大型LED跑馬燈，加強宣導民眾報備持有或自願繳銷，截至目前為止，受理民眾報備合法持有操作槍98枝（暫為六都最多），自願報繳22枝，合計120枝。

台中市警局長楊源明呼籲，法定6個月的緩衝期限將至，請持有操作槍而尚未報備之民眾，務必在期限截止前向戶籍所在地之警察分局辦理報備程序避免觸法，本市全體警察同仁亦將持續強力取締擁有非法槍枝、刀械之不法之徒，刨根溯源，打擊犯罪，嚴查嚴辦，保障民眾生命及財產安全。

(中時 )