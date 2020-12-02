這名人夫表示，自己每個月的零用錢只有1千元。(圖擷取自爆怨2公社)

一名男網友無奈抱怨，自己月薪30k但都全數上繳給妻子，但妻子昨(1)日卻變本加厲，要求將一半的金額拿去讓自己弟弟繳車貸，更口出狂言的說，「家人別計較」叫原PO別計較太多，無理要求讓許多網友看不下去，直呼這種老婆不要也罷。

委屈的人夫今日在臉書社團「爆怨2公社」上發文指出，自己每個月薪水30K，但都全上繳給妻子，自己每月只有1千元的零用錢可以自由運用，怎料，昨日妻子卻提出荒唐要求，直說要將原PO薪水的一半拿去幫自己弟弟繳車貸，還說反正都是一家人，「不要計較。」

更心酸的是，原PO還在文末說明，自己現在騎的摩托車，卻是一台殘破不堪的舊車。貼文發出後近3千名網友留言替原PO抱不平，「擺明就是提款機啊！要你不計較，戶換一下身分看看」、「憑什麼自己辛苦賺來的錢要去幫別人繳車貸，如果今天是老婆的車還能說得過去」、「又一個扶弟魔。」

此外，有網友建議這種情況可以直接離婚，「跟老婆掰掰了啊！她弟的車貸麻煩自己繳，憑什麼要拿你辛苦血汗錢去繳，然後你自己過得那麼苦。」不過也有網友提供自身經驗及做法，「我是薪水交給老婆管，但是每個月要有EXECEL計帳給我看。」更透露自己教會老婆年度預算編列、看懂資產負債表等，兩人從此沒有為了財物而吵架。

(中時新聞網)