大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進因時常發表時政評論，備受輿論關注，但近日大陸傳出他被報社同事實名舉報生活作風問題，指控他與2名女性下屬有長期不正當關係。胡錫進本人已緊急回應否認，聲明該指控完全是挾怨誣陷，並公布與指控者的對話截圖做為佐證。

據《多維新聞》報導，在微博上擁有2千萬粉絲、被稱為「媒體網紅」的胡錫進今日遭其屬下、《環球時報》副總編輯段靜濤指控，稱胡與社內員工高穎及前員工張楠伊長期保持不正當關係，兩人還分別為胡錫進育有一名私生子。其中張楠伊先前為該報英文版執行副主編。

《環球時報》副總編輯段靜濤實名舉報該報總編輯胡錫進，圖為段靜濤填寫的舉報人資訊。（圖／微博）

《環球時報》副總編輯段靜濤實名舉報胡錫進，圖為向中紀委舉報正文。（圖／微博）

舉報內容提到，「中紀委領導，您好。我是環球時報社副總編輯段靜濤。我現向組織實名舉報環球時報總編輯胡錫進，身為領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨紀國法。與環球時報員員工張楠伊和現職員工高穎長期保持不正當性關系。江楠伊和高穎兩人分別為胡錫進育有私生子一名。胡錫進作為黨報負責人、輿論戰線的知名媒體人，表面上勤勤懇懇，高喊愛國，私底下驕奢淫逸，腐化墮落。」

消息傳出後，胡錫進很快就公開回應稱「相關指控完全是誣陷」，他表示自己正在廣州上課，已同張楠伊和高穎通過電話，「對她們無辜受到牽連表達歉意」。

胡錫進還公佈了段靜濤此前與他在微信談話內容的截圖。（圖／微博）

胡錫進表示，段靜濤此前先是自稱將接任報社總編輯職務，後又要求胡錫進辭去相關職務。「她（段靜濤）說中共反腐機構中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」在胡錫進的公開回應中，還附上兩人微信對話的相關截圖。

胡錫進還說，「段靜濤已經長期不參與環球時報的工作，處於實際賦閒狀態，原因是在環時社務委員會看來，她失去了正常履職的能力。但我們一直愛護她。我在一個月前的那個談話中對她說，她這樣與我談話既違反了組織原則，也違反了道德原則。我勸她，關於我應當辭職並由她取代這件事，是她的狂想，希望她能清醒過來。」

胡錫進稱，「那次談話後，鑒於事情有一定的嚴重性，我向環球時報社務委員會做了通報，並向人民日報分管領導做了彙報。但我們還是控制了事情的知情範圍。今天如果不是事情鬧成這個樣子，老胡是絕不會上網做這個公開澄清的。說實話，我更擔心這一澄清對段靜濤產生不利影響。」

他說，「然而，事情涉及到的不僅是老胡個人的名譽，還有兩位無辜被捲入的同事及前同事的清白，還涉及環球時報的聲譽。這一澄清是被迫的，希望大家能予理解。我們會請求人民日報做出正式結論。但是那需要一個過程。老胡在此先做一個個人澄清，等到報社有了結論後，我會進一步通報大家。」

胡錫進曾主張大陸媒體應主動回應西方媒體的誤讀，掌握報導與評論的主動權，由於他較了解北京政策制訂過程，外界也相當重視其政策解讀的網路文章，其文風與其主持的報紙一樣有強烈的鷹派色彩，充滿民族主義激情風格，曾多次引發網路上的爭議。

胡錫進因名氣大，網上也偶爾會出現有關他的傳聞，不久前還有網民爆料稱胡錫進有一個孩子是加拿大籍，目前在國外留學，網文還刊出一張照片，但胡錫進予以否認，稱自己只有一個女兒，是中國籍，在北京上班，網上流傳與他合照的年輕男子不是他的兒子。

(中時新聞網)