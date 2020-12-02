2020.12.02 桃園市 ▲龜山苗圃目前正在申請環教場域認證，未來更將整合教育、育苗及林業生態，打造都會區旅遊新景點。（姜霏攝）

桃園市自改制以來積極推動造林計畫，串連各區綠色景點，民間造林的面積更高達近207公頃，大約分佈在龜山區、大溪區及新屋區，而桃市鼓勵市民植樹，每年都會配發免費苗木提供民眾種植，為了指導市民正確的植樹觀念避免浪費公家資源，桃園市今年也首度發布植栽指南。

農業局表示，推動造林仍困難重重，由於沿海地段時常遭到強風吹拂，需要更多的人力及時間進行維護，因此造林數量及面積十分有限，另外，一般沒有植樹經驗的民眾並沒有造林的意識，不僅不會種植苗木也沒有照護的知識，幾乎是有在經營林地的市民才會向政府領取苗木，而市府也會給予補助款項。

農業局提到，目前都會區部分中壢區過嶺里山嶺段約有1.7公頃，種植192株喬木及2萬2012株灌木打造森林公園，另外非都會區則約11公頃，連同既有的1043公頃海岸防風林，串聯42公里海岸防風林成為綠色長城及新屋綠色隧道，打造沿海綠色景觀帶。

林務科長傅瀅濱說，為了不浪費政府每年配發的免費苗木，桃園市今年首度發布植栽指南，教導民眾如何種植樹木，其中包括種植知識、詳細方法等，藉此提升民眾的種植意願及指導正確的植樹觀念，而桃園市也是全國唯一發放植栽指南的縣市。

傅瀅濱說，龜山苗圃目前正在申請環教場域認證，以灌輸正確植數、造林觀念與作法，協助美化家園及城市，未來更將整合教育、育苗及林業生態，打造林、植樹的教育中心，成為寓教於樂的都會區旅遊新景點。

(中時 )