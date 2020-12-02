交大推出的虛擬角色妮酷在校慶運動會上現身，與學生們對談互動。（邱立雅攝）

國立交通大學今年設計出兩名虛擬角色妮酷與世光，率先誕生的妮酷造型又萌又可愛，小巧的狐狸耳朵與尾巴出自交大吉祥物狐狸，該虛擬角色已成功形象化，並在學期初以學姊角色帶新生認識校園與新竹，開發團隊期許妮酷在各實驗室的技術加入後，能不斷以新型態的互動形式，成為交大的虛擬代言人。

2日在校慶運動會上，開發團隊請出妮酷本尊與學生們互動，甚至還玩起妮酷邱比特遊戲，要幫單身的學生配對。現場不少學生充滿好奇的與妮酷聊天，向妮酷分享自己的社團經驗。

率領開發團隊的傳播所副教授李峻德、陳延昇以及南藝大助理教授羅禾淋指出，目前全台不少學校都跟上虛擬角色這波趨勢，但妮酷是國內國立大學首個虛擬角色，開發的初衷純粹以學術研究起始，透過共創工作坊邀請各系所學生參與設計，想像一位未來可以當好朋友的對象，會是什麼樣子？於是妮酷內外在形象應運而生。

由於交大以男學生居多，形塑的妮酷為可愛、萌、直爽的女生，個性上對獵奇與科技有興趣，最後交由3D繪圖設計出妮酷的具體樣貌。由於妮酷的人設較為輕鬆好玩，個性迷糊偶爾凸槌，於是團隊又開發了另一名虛擬角色「世光」，以冷硬的科技人形象設計，但李峻德說，因為妮酷能承擔多元面向的活動，目前世光還沒有機會出場。

為何大學校園需要虛擬角色？李峻德表示，透過妮酷當作核心，可以串接並導入交大非常多不同的實驗室跟院所的技術，像是代理校長陳信宏的語音辨識技術加上AI，未來甚至可以透過語言分析就能讓虛擬人物產生表情動作，解決目前僅能透過演員動作捕捉來操作妮酷的限制。

根據團隊計畫，將善用交大本身既有的資訊專才，開發出交大自己的VR社交平台，目前已開始把團隊作業SOP化，利用妮酷與世光推出不同的節目或直播節目，過程中同時了解交大學生需求，累積經驗，未來將持續開發新角色。

(中時 )