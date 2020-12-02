苗栗縣政府辦理遙控無人機操控飛行考照培訓專班，2日頒獎表揚通過無人機操作證學術科測驗人員，期勉學員們在無人機領域持續努力。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府舉辦空拍微電影大賽募集全台各地的無人機空拍好手，2日成果發表頒贈獎金。（何冠嫻攝）

苗栗縣政府推廣無人機的應用與發展，辦理空拍大賽吸引全國飛手行銷苗栗觀光外，透過遙控無人機操控飛行考照培訓專班，培養人才，2日苗栗縣長徐耀昌頒獎肯定，並成立苗栗縣無人機種子教師隊，讓新興科技素養向下扎根。

縣府舉辦空拍微電影大賽募集全台各地的無人機空拍好手，藉由微電影方式拍攝精采動人的作品，展現苗栗得天獨厚的山海地理景觀與人文風景。2日發表競賽結果，作品「最美的風景」拿下第一名，透過苗栗親子旅行，走訪苗栗山海美景及親子休閒公園後，深刻體認到苗栗最美的風景，並以無人機上帝視野角度體會到苗栗山與海之美，以及家人間深刻流露的幸福感，擄獲評審青睞。

縣府勞青處長彭德俊表示，縣府積極推廣無人機的應用與發展，辦理遙控無人機操控飛行考照培訓專班、原住民族無人機培訓專班，培訓專業飛手，更提升行政效能，考照培訓班29位學員共有11位取得普通操作證、1人考取基本專業操作證、1人考到高級專業操作證，其中任職於通霄分局偵查佐湯紹威，更是縣內第1位刑警取得無人機高級專業操作證學員。

徐耀昌說明，未來將透過苗栗縣無人機種子教師隊，培育更多小小飛行家，期勉學員們在無人機領域持續努力，帶動苗栗無人機產業及多元化應用發展，也為無人機創新創業超前部署。

(中時 )