國民黨立委蔣萬安昨(2)日於立院質詢行政院長蘇貞昌萊豬爭議，蘇揆表示「我跟屏東豬農很熟，他們都非常支持我們」，隨後信功肉品公司發出聲明打臉，農委為今(2)日發出新聞稿滅火，強調蘇貞昌南下信功是指支持阻絕非洲豬瘟、養豬場及屠宰場現代化冷鏈升級等政策，無涉特定豬農或業者的萊豬立場。

蘇揆昨日於質詢時表示，「上禮拜我到屏東的信功豬肉，他還國民黨中常委捏，他很支持耶」，然而信功董座、國民黨中常委楊博仁回應，他是支持台灣豬肉外銷但堅決反對萊豬，無疑重重打臉蘇貞昌。

農委會表示，昨日蘇院長於立法院詢答時所說支持政府政策，是指包括阻絕非洲豬瘟於境外、口蹄疫疫區除名、養豬場及屠宰場現代化冷鏈升級等養豬產業整體政策，均廣泛獲得產業界支持，無涉特定豬農或業者的萊豬立場，盼外界不要誤解或予以不當解讀。

農委會說，對於萊豬開放議題向來尊重各界意見表達，也將穩健推動養豬產業全面轉型升級，確保永續競爭力，是大家共同的目標，農委會將持續推動各項措施，完善養豬產業鏈加值及提升養豬永續競爭力。

(中時 )