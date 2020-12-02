苗栗市為客家文化重點發展區之一，苗栗市公所落實客語扎根，針對年輕學子發放客語能力初級認證獎金500元，即日起開放申請。苗栗市長邱鎮軍表示，公所推動獎勵補助作業，鼓勵學校、社區、社團推動客語學習，攜手普及客語使用率及能力，讓學童能將客家話「脫口而出」。

邱鎮軍說明，「苗栗縣苗栗市公所推動客語發展獎補助作業要點」鼓勵學校、社區、社團推動客語學習，補助內容包含通過客語能力各級認證、辦理沉浸式母語日活動、辦理客語認證研習課程等3項獎勵措施。

苗栗市推動客語顯見成效，2017年客語初級認證有240人報名、2018年985人，2019年更達1073人，報名人數創下全國第一。公所並將客語向下扎根，鼓勵中小學生考取認證，發放獎金初級合格500元、中級合格1000元、中高級合格1500元。公所提醒，今年客語能力初級認證已放榜，即日起受理合格學生獎金申請。

今年苗栗市獲頒客委會「108年度推動客語為通行與執行成效」優等獎，公所持續打造沉浸式客語環境，推動客家生活情境計畫，辦理生活客語團體競賽，針對苗栗市8所國小，以班級組隊方式競賽，規畫初賽補助各校1萬元，並將於19日辦理決賽，頒獎特優2萬元、優等1萬元、甲等5000元獎金，期以訓練生活情境會話，讓孩子融會貫通，提升客語使用頻率。

(中時 )