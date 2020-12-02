桃園大業路瓦斯外洩 警消封鎖道路 17:422020/12/02 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市桃園區大業路二段2日下午傳出天然氣外洩，桃園市消防局獲報前往現場布置水線及封鎖線待命警戒。（翻攝照片／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市桃園區大業路二段2日下午傳出天然氣外洩，桃園市消防局獲報前往現場布置水線及封鎖線待命警戒，瓦斯公司到場修復中。消防局表示，偵測瓦斯濃度約為15至20％。大業路二段在向上街至大興路全線封鎖，只開放住戶進入。 消防局表示，下午1時36分接獲報案，大有分隊派遣2車5人前往現場。發現地面冒泡且散發瓦斯味，聯絡瓦斯公司人員到場，怪手也抵達協助開挖，目前還在修復，桃園警分局獲報也派員前往管制交通。 (中時 ) #瓦斯 #消防局 #大業路 #大興路 #封鎖線 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 加強防制交通事故 新北警明起7天大執法 14:432020/12/02 社會 嘉縣太保民宅起火 一男倒臥車庫死亡 15:372020/12/02 社會 山難不斷 消防局推登山自救6觀念 17:092020/12/02 寶島 9-10月發票千萬元獎 八成獎都落新北桃園 17:122020/12/02 生活 桃園洽公不戴口罩 最重罰1.5萬 04:102020/12/02 地方新聞 五股違章工廠半夜大火 火勢延燒隔壁3間廠房 11:352020/12/02 社會 7旬爺外出買菜昏倒路旁 頭份警積極協助返家 17:352020/12/02 社會 長榮便橋15日限速通行 度過南鐵地下化交通黑暗期 18:002020/12/02 寶島 清淤工人人孔內亡 水利局開罰20萬 15:082020/12/02 社會 奧萬大翻車 男好心換位竟拋飛亡 04:102020/12/02 社會新聞 社會熱門新聞 中天電視門口晚間傳自焚事件 阿伯喊「不要過來」下秒成火球 - 社會 「西螺羅志祥」被騙吞威而鋼 遭138公斤乩童口交崩潰提告 - 社會 奧迪轎跑車迴轉撞飛黃牌重機騎士 送醫傷重不治 - 社會 女醉倒彩券行門口 男當街脫褲啪啪 59秒就高潮被錄下 - 社會 結婚淘金術1／清大渣男狂娶6妻當提款機 離婚也甩不掉他還用性愛片勒索 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。