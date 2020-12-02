桃園市桃園區大業路二段2日下午傳出天然氣外洩，桃園市消防局獲報前往現場布置水線及封鎖線待命警戒，瓦斯公司到場修復中。消防局表示，偵測瓦斯濃度約為15至20％。大業路二段在向上街至大興路全線封鎖，只開放住戶進入。

消防局表示，下午1時36分接獲報案，大有分隊派遣2車5人前往現場。發現地面冒泡且散發瓦斯味，聯絡瓦斯公司人員到場，怪手也抵達協助開挖，目前還在修復，桃園警分局獲報也派員前往管制交通。

(中時 )