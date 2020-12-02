根據經營線上賭博遊戲網站的「Royal Panda」最新公布，一項針對遊戲玩家所做的線上調查數據顯示，PC遊戲玩家參與者的集體智商得分為112.3，總體上最聰明；PlayStation玩家，智商總得分為110.7，排名第二；Xbox系統玩家平均智商得分為103.8，排名第三。值得一提的是，在使用手機部分，使用安卓用戶的智商，竟比使用蘋果手機的用戶高出了8.1。

Royal Panda宣稱自己找來了專業的心理學家，針對1001位不同平台的遊戲玩家與相關科技產品使用者，進行「語言能力、數理能力、邏輯推理以及視覺推理」共4項測驗，發現了許多有趣的數據，其中就以 PC 玩家的智商最高，而手遊玩家的智商最低。

同時，在衡量言語智力和數學能力的測試中排名第一的是PC玩家，平均智商達112.3；在衡量邏輯推理和視覺推理的測試中排名第一的則是PlayStation玩家，平均智商達110.7；但Nintendo Switch及Mobile遊戲玩家，不論哪項測試都落後於其他平台，智商分別是103.8及101.3，至於手遊玩家的平均智商僅有99.4。

此外，針對手機用戶調查發現，Android操作系統用戶的平均智商是110.3，iPhone iOS用戶為102.1，比安卓少了8.1，依調查結果來看，使用Android用戶比使用iPhone（IOS）用戶更聰明。

(中時新聞網)