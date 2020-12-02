後疫情時代科技與醫療的結合更趨緊密，醫療產業智慧化升級腳步加速，友達致力投入智慧醫療領域，3日至6日將於「台灣醫療科技展」展示獨家開發的高階3D手術用顯示器解決方案，包括：32吋4K偏光式3D顯示器解決方案，結合承鋆生醫獨步全球的內視鏡及微創手術專用3D內視鏡影像系統；以及應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板，搭載友達獨家開發的眼球追蹤系統。同時領先全球發表醫療級Mini LED技術的32吋4K超擬真手術用顯示器整機，以及攜手凌華科技推出的系列醫療院所專用公衛電腦，針對不同醫療場域展現累積多年的成果，助力醫療業加速轉型升級。

友達深耕3D面板技術多年，從早期領先推出偏光式3D液晶電視面板、遊戲應用的大尺寸3D互動顯示器，至應用於多元產品的裸眼3D顯示技術，屢屢首開先河，樹立業界技術里程碑。現將新開發3D顯示技術進一步導入醫療手術應用，如本次展出32吋4K偏光式3D顯示器解決方案，係結合友達新開發3D顯示技術與承鋆生醫的內視鏡2D轉3D立體影像科技，體現於承鋆DARWIN3D內視鏡影像系統，讓外科醫生能於手術中觀看具有深度資訊的立體影像，增加手眼協調感知能力，進而有效提升微創手術的精確性與品質。

同樣應用於手術室的15.6吋4K裸眼3D顯示面板，則運用友達獨家開發的眼球追蹤系統，3D視角範圍和影像品質有效提升，讓醫師手術時無須配戴眼鏡，便可在各角度觀看清晰的3D影像，快速掌握器官組織相對位置及景深。

本次亦將首度展出32吋4K超擬真手術用顯示器整機，導入友達醫療級最高分區Mini LED驅動技術，並運用領先的Deep Red真實紅技術將紅色進行最適化調校，以更貼近真實色彩與細節，協助醫師清楚辨別人體組織及血液層次的細微差異，以做更精準的判斷。鎖定後疫情時代非接觸、場域間防菌和抗菌需求，友達高解析、防眩光及觸控顯示技術，亦應用於全球工業電腦領導廠商凌華推出的系列All-in-One公衛電腦產品。凌華公衛電腦無螺絲、無風扇、全密封鋁製外殼及全機抗菌處理，符合高衛生標準。清洗和消毒程序也能更加快捷，確保患者和操作者的安全。醫用觸控顯示器採用全平面及隱藏按鈕設計，不易滋生細菌，即使戴著手套也能操作，預防感染傳播。

友達致力投入智慧醫療應用領域，積極開發以人為本的專業醫療顯示器，盼能解決場域使用者的痛點，在專業醫療顯示器、X光感測器等應用，皆擠身全球前三大供應商，產品廣泛被國際醫療設備品牌採用。展望未來智慧醫療布局，友達將朝手術室、醫療管理及醫療檢測等三大醫療場域推進，從專業顯示技術出發，整合AI、5G等前瞻技術，與客戶及合作夥伴共同扮演醫療界智慧升級的推手。

(工商 )