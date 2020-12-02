金管會核准宏遠證(6015)受讓承接光隆證券經紀業務及相關資產設備，宏遠證表示，目前已持續進行公司內部線上數位資源與系統、人員培訓等導入，盼加速整併後效益顯現、強化經紀業務體質，挹注整體營運穩健良好動能。

宏遠證表示，雙方受讓基準日暫定為明年2月17日，屆時光隆證現有據點將成為宏遠證光隆分公司，並使公司經紀業務跨足花東地區，全台營業據點擴增至10處，合併後的宏遠證經紀業務市占率將自0.65％提升至0.7％。

宏遠證總經理林禎民表示，公司擁有完整經紀業務體制，加上近年持續完善多元化電子下單平台、數位化轉型的多元專業服務，提供營業人員最佳施展業務平台，已深獲機構法人及客戶肯定，奠定公司經紀業務良好競爭優勢。

因應明年正式擴增光隆分公司，林禎民指出，目前已積極進行人員培訓、電子下單系統優化、數位資源等面向資源整合，不僅深化提供花東地區客戶更優質的專業服務，亦能進一步擴大全台證券服務廣度。

林禎民表示，今年台股市場資金充沛，加上逐步交易、盤中零股交易2大制度調整，公司今年經紀、承銷等業務表現均有明顯斬獲，前10月電子下單比重攀升至70％，線上數位及臨櫃開戶數亦年增達60％。

而宏遠證今年亦承辦碩天、撼訊及華新科等再籌資（SPO）業務，前三季總承銷金額達46.38億、年增近19倍，躍居市場第3名，目前尚有光耀現增案及證交所審議中的六方-KY第一上市案進行中。

宏遠證10月自結稅後淨利287.2萬元、年減88.5％，每股盈餘0.01元，低於去年同期0.07元，但較9月稅後虧損2874.7萬元、每股虧損0.08元轉盈。由於業外收益年減77.15％，前10月稅後淨利1.04億元、年減15.02％，每股盈餘0.31元，低於去年同期0.35元。

(時報資訊)