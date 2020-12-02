柏騰(3518)積極拓展3C產品外觀處理新業務，預估明年新產品出貨將放量，柏騰財務處協理劉明怡表示，明年NB防EMI產品可望穩定持平，汽車輪圈外觀鍍膜及3C新外觀處理營收佔比可望提升，明年看起來不悲觀。

柏騰今天下午舉行法說會，柏騰主要產品為電磁波防護鍍膜EMI及汽車輪圈外觀鍍膜AP，其中電磁波防護鍍膜EMI佔營收比重約95%，汽車輪圈外觀鍍膜AP約佔5%。

全球新冠肺炎疫情延燒，讓汽車產業受到較大的影響，但NB產業因遠距教學及在家工作需求強勁，讓柏騰今年前3季營運表現優於去年同期，前3季每股淨損0.65元，較去年同期每股淨損1.14元改善。

展望2021年，劉明怡表示，今年汽車產業受新冠肺炎疫情影響比較大，由於實驗室及客戶在國外，恢復商務交流比較緩慢，所幸在第4季開始逐步恢復中，預估明年汽車輪圈業務將隨疫情趨緩逐步恢復，在NB部分，受惠於遠距教學與在家工作對於NB需求強勁，3月起產能處於滿載，看起來明年產能利用率不會低，雖然不容易像今年成長20%，但可望維持今年營收規模，3C新外觀產品今年已小量產，明年會有比較多機種，對2021年營收佔比將會提升，隨著汽車輪圈外觀鍍膜及3C新外觀處理營收佔比提升，明年營運看起來不悲觀。

(時報資訊)