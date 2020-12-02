大陸與澳洲的貿易關係緊張，大陸先後對澳洲大麥、葡萄酒等貨品徵課重稅，重創澳洲最大葡萄酒商富邑股價，此事更引發全球關注，有多國以實際行動力挺澳洲。對此，我外交部今(2日)則是在推特曬出澳洲紅酒照片，立即引來大陸網友留言洗版。
澳洲貿易部長伯明翰批評大陸在貿易方面獨斷，打擊澳洲企業及妨礙全球經濟復甦，可能向世界貿易組織申訴大陸實施的關稅措施，然而在關稅問題解決之前，澳洲酒商將面臨「地獄般」艱難的時刻。
然而，全球有多個國家發起「全球買澳洲葡萄酒運動」，我外交部也在推特曬出澳洲葡萄酒照，並表示會與澳洲站在一起。不過，這篇貼文立刻引起大陸網友不滿，不少人都湧入留言，有人說「劣質紅酒配萊豬，可憐我島內同胞」、「買完美國武器，然後買買澳洲紅酒紅酒杯，不如乾脆把煤炭啊、龍蝦啊、糧食啊、羊肉啊都買了吧...」、「紅酒配瘦肉精」。
至於大陸對澳洲葡萄酒的反傾銷調查理應明年才完成，但提前於11月底宣布對澳洲進口葡萄酒開徵最多212％的「反傾銷稅」；伯明翰表明現階段不會就葡萄酒爭端向世貿申訴，因為陸方的調查仍處初步階段，澳洲總理莫里森聲言澳洲無懼挑戰，會盡所能解決紛爭，向受影響行業提供援助。
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(中時新聞網)
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