亞馬遜（Amazon）、花旗（Citigroup）、福特等許多美國大企業聯合致函美國新國會與總統當選人拜登，呼籲美國重新加入《巴黎氣候協定》，同時期盼白宮與國會能夠密切合作，一同對抗氣候變遷的威脅。

逾40家企業2日（周三）聯名致函國會與拜登政權轉移團隊，信中表示支持美國重返巴黎氣候協定，期盼拜登和新國會共同合作，訂立影響深遠且兩黨支持的氣候解決方案。

該信並未提到作何環保計畫或政策提案細節，但這已是美國企業表態與環保人士在對抗氣候變遷議題同一陣線的最新行動。

通用（GM）上周甫表示，不再支持川普政府就自訂燃料效率規範而向加州發動的法律戰。

向來反對國會制定氣候法令的美國農業聯合協會（American Farm Bureau Federation）也改弦易轍，日前宣布成立最新的農業企業聯盟，以推動聯邦政府支持降低農業排放量。

隨著人們對氣候變遷危機意識日深，企業界也面臨來自消費者以及自家員工的雙重壓力，因此紛紛作出回應行動。外界預料美國新總統與包括保守派在內的國會上任之後，會更多重視地球暖化帶來的災難性後果。

此一聯名信是由氣候變化與能源解決中心（Center for Climate and Energy Solutions，C2ES）主導，該環保團體積極與企業和政府合作。數家企業也同意將與C2ES合作並協助籌資。

(工商 )