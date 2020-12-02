知名醫療耗材廠商邦特生技擴大在台投資，投資新台幣5億元以上在宜蘭科學園區設立智能自動化旗艦廠，2日舉行動土典禮，持續投入高階體內醫療導管開發，並以BIOTEQ 品牌拓展國際市場。

邦特生技成立於1991年，致力於血液透析耗材、血管內治療耗材及其他各種醫療耗材之專業製造與研發，產品以自有品牌行銷美洲、歐洲、亞洲、非洲等80多個國家市場，除國內現有廠房外，亦因應拓展東協市場於菲律賓設有海外生產據點。

竹科管理局王永壯局長表示，邦特生技為國內知名的高階醫療耗材上櫃公司，近年持續投入微創手術體內導管及球囊擴張導管等高技術層次、高風險及高附加價值的醫療耗材布局，隨著營運成長現有廠房與產線已不敷使用。由於邦特生技屬高研發能量及低汙染的醫材產業，非常適合進駐宜科發展，竹科管理局自2017年起即積極接洽，以單一窗口服務協助突破投資障礙，並於2020年重作環評通過量產，得以讓此優質企業根留台灣持續加碼投資。

隨著新冠肺炎疫情升溫，邦特生技在高階呼吸、輸液軟袋等相關產品訂單大增；隨全球高齡化時代來臨，包括冠狀動脈球囊擴張導管（PTCA）等血管治療、放射科相關醫療器材需求漸增，預估到2021年全球相關市場規模將達到51億美元，惟台灣目前幾乎皆仰賴進口。

邦特生技在宜科投資設置旗艦廠，將以高毛利的高階產品為主，如：心血管介入放射科醫療導管之研發製造，廠房占地3.2公頃，預計於2022年第3季可完工試產，並可提供250個就業機會；未來也將透過產學合作提升關鍵技術及研發能力，除有助我國掌握高階醫材關鍵技術及自製能力外，亦可創造進口替代效益。

宜科截至目前已有32家廠商核准進駐，19家廠商開始營運，2020年前八月營業額達2.1億元，較去年同期成長33.27％，成長率居竹科六大園區之冠。宜科進駐廠商中有12家屬生技產業，占總進駐家數之38％，顯示宜科生技產業群聚效應已經發酵。

(工商 )