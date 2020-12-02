竹山鎮公所與暨大合作，開發進階版APP。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

竹山鎮竹藝燈會，正緊鑼密鼓籌備中，「2021竹山牛舞花竹藝燈會」，將於今年12月24日試點燈，一直到明年2月底，展期總共66天，每個燈區都有用「竹」編織而成的裝置藝術，主燈還結合琉璃與竹編，要讓遊客驚豔！

牛舞花竹藝燈會全鎮總動員，社區、學校、老人會等社團都投入燈籠彩繪行列，宗教團體規畫竹藝燈區、竹藝家傾全力製作竹藝燈，希望讓竹山亮起來。

竹山鎮長陳東睦表示，牛舞花竹藝燈會規畫5大燈區，包括主燈區2處、天幕燈區4處、宮廟燈區5處、社區社團學校燈區1處、以及工藝家燈區1處共13點；在中山市場規畫小孩最愛的親子樂園，竹山鎮農會前有茶葉及農特產展售區、99崁花海、下坪吊橋花海點、竹山鎮公所還有牛舞花打卡點。

陳東睦指出，去年竹藝燈會廣受大家喜愛，今年燈會將年輕人、小孩的需求全都納入，增加打卡設施，以及小朋友喜歡的遊樂設施，希望能盡量滿足每個群族，更希望大家有空到竹山走走，欣賞最美的竹藝燈展。

在竹藝燈會登場前，竹山鎮公所與暨南大學開發團隊，將「竹山鎮公所」APP大改版，與公所官網同步，可在燈會掃描投票，選出心目中最美的竹藝燈，還有活動訊息、藝文資訊、深度之旅、店家介紹等，讓民眾一機在手，能知竹山事。

(中時 )