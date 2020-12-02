嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心正式啟用，幼兒園共計12班、托嬰中心照顧40名0至2歲嬰幼兒，為全台首創的公設民營托育專區。（莊旻靜攝）

新竹縣長楊文科（左）上任後，致力推動平價化教保服務。（莊旻靜攝）

新竹縣政府打造嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，為全台首座為0至6歲嬰幼兒服務的托育園區，幼兒園於9月開幕，招收12班學童，托嬰中心則服務40名0至2歲的嬰幼兒，同址的嘉豐國小也在興建中，縣府預計打造成0至12歲的教育專區，一條龍式照顧孩子。

縣長楊文科表示，竹北市在11月21日突破20萬人，全竹縣有57家托嬰中心，其中46家位於竹北市，顯見竹北市的人口及托育需求。楊文科表示，為了使青年在新竹縣成家立業，並無後顧之憂，因此也積極解決「托嬰、托育、就學及休閒遊憩空間」等問題。

除了設立公共托育家園，楊文科也表示，縣府目前也積極規畫非營利幼兒園，家長每月僅須負擔3500元、第3胎以上則付2500元，公托每月收費12000元，符合條件者，可申請中央準公共化托育費用3000元至7000元不等補助，大幅降低家長育兒負擔。

今年開始營運的嘉豐非營利幼兒園暨托嬰中心，由社團法人台灣幼兒早期教育協會經營管理，該團隊經歷豐富，也負責北台灣16所公托、親子館。該托嬰中心收托40名嬰幼兒，分3班、3樓層管理，師生比為1比5，托育人員均受過專業訓練也具有執照，期望能使家長放心、孩童快樂成長。

楊文科也表示，縣府團隊也將持續公幼、公托普及化，盤點學校及公有空間的閒置場館，擴大公共化教保及托嬰的供應量，讓孩子安全成長、降低家長育兒負擔。

(中時 )