台南市議會第3屆第4次定期會2日閉幕，70天的會期審查495案，通過墊付預算近14億元，但因110年度台南市總預算還沒有審查完畢，議會預計年底加開臨時會繼續審查。

議會指出，110年度台南市總預算案，歲入預算961億5008萬7000元，歲出預算1006億4645萬7000元，差短44億9637萬元。但直到11月底聯席審查總預算議程結束，僅完成財經、民政、教育等3個委員會相關部門單位歲出預算聯審。

鑑於此次定期會議員對總預算採逐條詳細審查，加上預算攸關明年度市政建設相關支應，議長郭信良於1日雖於會前邀請黨團協商取得共識，並經大會同意變更2日議程繼續聯席審查預算，但仍無法完成審議，將再擇期召開第6次臨時會。

議會說，此次定期會從9月24日起召開，市府提案連同110年度總預算案在內，共計27案，議員提案451案，加上臨時動議、會務、逕送大會墊付款及一般提案等，70天的會期共計審議495案，還進行學甲爐碴掩埋案、制定台南市畜牧產業相關法規、「台南市國土計畫」規畫方案，以及安平再生水廠規畫方案等4場專案報告。

其中，除110年度台南市總預算案外，其餘議案均已完成審查，包括三讀通過《台南市食品安全管理自治條例》修正案，要求在台南市輸入出、販賣等國內外豬肉及其他相關肉製品，不得檢出乙型受體素；另有關制定台南市設置地面型太陽能光電設施審查自治條例，因中央規畫漁電共生的「環社檢核機制」尚在草案階段，將待正式通過後，於下次定期會再接續審議。

此次會期也審查31件墊付款案，通過墊付預算總計13億9769萬8000元，其中11億8195萬9000元為中央補助款，2億1573萬9000元為市配合款。

(中時 )