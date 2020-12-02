高士佛澤蘭盛開，吸引斑蝶科瘋狂訪花、吸蜜。（莊哲權攝）

台東縣卑南鄉利嘉林道太平生態農場的「高士佛澤蘭」正盛開，吸引許多斑蝶科訪花採蜜，蝶影翩翩，生趣盎然；蝴蝶專家說，高士佛澤蘭的花蜜有毒，卻是雄斑蝶的最愛，牠們吸食後合成性費洛蒙「斑蝶素」，有利吸引雌蝶來交配，宛如斑蝶科的「春藥」。

蝴蝶的瘋狂派對正上演！ 利嘉林道太平生態農場路旁種有一整排的高士佛澤蘭，開出毫不起眼的白色小花，花蕊間卻是蝶亂蜂喧，大量的青斑蝶、紫斑蝶、樺斑蝶等斑蝶科著了魔似的瘋狂飛舞、採蜜，蝶影翩翩，蔚為美景。

蝴蝶專家表示，高士佛澤蘭的花蜜含具毒性的生物鹼，是植物的化學防衛機制，可防止草食動物、昆蟲侵害，但是此生物鹼也是雄斑蝶合成性費洛蒙「斑蝶素」的重要物質，可吸引雌蝶與其交配。

雄斑蝶吸食花蜜後，將合成的斑蝶素儲存於尾端的毛筆器或翅上，在追求母蝶時，搧動翅膀，散發出性費洛蒙，展現性感的一面，吸引雌蝶前來交配，因此，當高士佛澤蘭盛開時，總會看到各種斑蝶瘋狂般吸食花蜜，其中又以雄蝶居多。

據了解，高士佛澤蘭產於屏東縣牡丹鄉的高士佛山區，為菊科澤蘭屬，目前許多農場、民宿、蝴蝶園區都有零星種植，因為對斑蝶科有致命的吸引力，有些度冬的蝴蝶因為貪吃而耽誤了行程，寒流一來，可能會被凍死。

(中時 )