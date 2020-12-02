成千上萬的泰國民眾，在街頭上要求改革皇室，以及要求現在的泰國政府下台。這是自2014年軍事政變以來，最大的街頭示威活動。一名泰國陸軍中士也選擇支持抗議者，他批評「泰國是講真話會坐牢的國家」。

路透社報導，這位名叫伊卡契‧萬卡凡(Ekkachai Wangkaphan)的前泰國陸軍中士，在幾個月前就已經聲援抗爭了，他在自己的Facebook上，寫了一篇關於抗爭者被關監獄的新聞報導。泰國抗議初期（7月18日），他分享抗議團體「自由青年」(Free Youth protest group)的直播和圖片。幾週後，他又分享了1張抗議者的照片，上面舉著標語牌，上面寫著：「這裡是講真話會進監獄的國家。」

很快的，他的長官警告他別再介入，但是他已經下定決心站在抗爭者一方，於是在10月離開軍隊。

33歲的伊卡契在接受路透社採訪時說：「抗議活動升溫時，社交媒體的禁止變得越來越多。很顯然，他們想用政府力量，把抗議的聲音給壓下，但是愈壓只會愈反彈。」

這幾個月下來，在泰國的社交媒體上，偶爾也有一些軍人、警察和公務員對抗議者表示同情與理解，持類似立場的軍警也逐漸在增加，也就引起了泰國當局的注意。

泰國陸軍副發言人西瑞金‧納格宋(Sirijan Ngathong)上校說：「如果軍人發布的內容會引起誤解和挑釁，會造成軍隊不穩定，指揮官正在審查士兵的社交媒體活動，以防止他們違反軍規。」

她沒有回應伊卡契的評論，也沒有回應軍方是否自7月抗議升級以來，對軍人的網路監視是否變得嚴格。

一段曾經發表在TikTok的影片(現已刪除) ，1名士兵對群眾舉起「三指致敬」，這是這場由泰國學生主導的反政府抗議運動的手勢象徵，是借用自著名電影「飢餓遊戲」(The Hunger Games)電影中的反抗暗號，影片的字幕說：「泰國兄弟姐妹們，請繼續努力。」

路透社有連絡到該影片的作者，他說自己是一名現役職業軍人，但要求記者不要公布他的名字。

不過，現在表態支持抗爭的泰國軍人，階級都不算高，因此目前尚不清楚是否能成為對皇室、政府與軍方有壓力的抗議力量。

泰國北部納里宣大學(Naresuan University )的政治專家保羅·錢伯斯(Paul Chambers)說：「儘管武裝部隊內部是存在一些對政府的不滿，但抱怨聲仍然不足以形成一個重要派系力量。」

曾經的案例是，2010年曼谷反政府示威者的過程中，一些身穿綠色制服的士兵，曾對示威者(紅衫軍)公開表示同情，他們被稱為「西瓜」(外綠內紅)。

但是也就在同一年，效忠塔信的泰國前陸軍少將卡迪亞·薩瓦滴蓬(Khattiya Sawasdipol)，支持紅衫軍反政府示威並成為領袖者之後，於2010年5月13日遭到狙擊手暗殺，顯示泰國軍隊中，表現出不忠是相當危險的。

穿著黃衣的泰國警察，政府動員他們來歡迎皇室成員以造聲勢。(圖/路透社)

泰國目前還有一批「黃衫軍」表示支持皇室與政府，不過路透社看到過一份文件，是國家機構警察策略辦公室發給曼谷市警察局的，「要求 250名女警官和1,950名男警，在泰皇車隊的路上，表示出對皇室的效忠。」

著裝要求：黃色衣服、黑色褲、黑色鞋子。也就是穿的像黃衫軍的模樣。

曼谷警方發言人基薩納(Kissana Phathanacharoen)說，這沒什麼，是正常的警察職責。

1名20歲的女警告訴路透社，「基本上，我們是偽裝成平民，我們被告知要穿黃色衣服，然後喊『國王萬歲』」。由於警察有規定髮型，所以即使偽裝成平民，仍然很容易被發現。

一名23歲的公務員也表示，他曾被命令參加過一次對皇室的歡迎會，但他自己其實對現任政府與皇室很有意見。她說：「我不能做太多，但是我可以向抗議者捐款。」

(中時新聞網)