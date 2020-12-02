2018年8月17日，兩名男子林男與許男，在桃園某家摩鐵開毒趴狂歡，還打電話找來傳播妹一起玩，林男提供許多毒品，像是K他命、還有不明劑量的3級毒品，傳播妹嗑藥後意識不清，遭林男還有許男性侵的逞，傳播妹清醒後報警提告，但審理期間林男死亡，被訴部分不受理。

根據判決書，林男與許男找傳播妹到摩鐵開毒趴，林男提供多種3級毒品，摻入香菸、飲料給傳播妹使用，期間傳播妹吸毒後開始意識不清，林男假裝要扶對方上廁所，不顧傳播妹抗拒，在廁所裡站著從背後硬上；之後林男將傳播妹移到床上，許男見機不可失，一樣性侵得逞。

隔天傳播妹清醒後，隨即報警並驗傷，警方尋獲多樣證物，包括現場照片、殘餘飲料驗出毒物、還有傳播妹提供的事後手機對話截圖，因此檢方依乘機性交罪嫌提起公訴。針對指控，許男對犯行坦承不諱。

桃園地院審理此案，認為許男趁被害女子食用毒品後意識不清、無法抗拒情況下性交得逞，造成女子身心受創，惡性重大，審酌許男犯後態度尚可，積極與被害女子和解，惟遭女子拒絕和解未成立，最後判處許男3年2月有期徒刑。至於林男，在今年2月初死亡，因此不受理判決，全案可上訴。

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(中時新聞網)