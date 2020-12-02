國立聯合大學客家研究學院舉辦「2020年客家週」活動，2日規畫「客語師資培育論壇」，邀請學者、官員、研究生和關心客語發展的客家鄉親，探討客語發展等相關議題，並為客家週畫下完美句點。

2020年客家週自11月25日至12月2日展開，有多項精彩展演及AI和VR體驗，並結合科技與人文的「客家龍脈空拍圖」，與趣味的「客家話英文說」，獲得校內外各界讚賞。聯大客家研究學院更鑑於培育客語教學師資人才的刻不容緩，透過客語師資培育論壇集思廣益探討各項相關議題。

聯大指出，論壇分為2場次，第1場次主題是「當前客語師資培育政策之發展與展望」，由暨南國際大學國際文教與比較教育學系副教授鍾宜興擔任引言，客家委員會文化教育處長孫于卿、苗栗縣政府教育處科長徐建男、聯合大學客家語言與傳播研究所副教授范瑞玲擔任與談。

第2場次主題是「國立聯合大學設立師培中心之願景」，由聯合大學客家語言與傳播研究所助理教授傅柏維擔任引言，中央大學客家學院客家語言與社會科學學系副教授陳秀琪、苗栗縣鶴崗國中老師黃美貞、聯合大學客家語言與傳播研究所研究生徐薰娸擔任與談，吸引學者、官員、研究生及客家鄉親的熱烈討論，正視未來發展和客語師資人才的培養問題。

(中時 )