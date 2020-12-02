高雄市警湖內分局前刑事小隊長蔡文正遭控在2015年與曾利用電子禮卷吸金11億的「福恩樂富國際集團」首腦陳毅嘉合作，籌組「霖威貿易公司」，透過「代採投資商品」不法吸金2億元，就連綜藝天王吳宗憲也曾是他們的合作廠商，預估有60到70位民眾受害，蔡嫌等3人訊後遭依違反銀行法等罪羈押。

雄檢查到，陳毅嘉2014年假釋出獄後，在蔡文正女友張菁月的牽線下，轉戰高雄另起爐灶，找來名嘴呂文婉、購物專家廖其芳等人代言產品，更曾與吳宗憲推出聯名款行李箱，藉由各大咖的推銷，讓品牌取信於大眾，除了民眾受騙，有參與投資的名人也可能受騙賠錢。

蔡文正等人則在餐敘、飲宴的場合，對外聲稱霖威公司經營網路及電視台等「電商購物平台」，前景看好，並推出「代採投資商品」方案，只要每投資100萬元，每月可賺取投資金額2％或2.5％，1年期滿保證領回本金，甚至開出同面額的1年期支票讓投資人做擔保，招攬不特定民眾對其進行投資。

但到了2018年7月，霖威公司資金周轉出現問題，無力發放原訂利潤，無力發放，蔡文正等人便委託不知情企業評價公司製作「標準評價報告書」，向投資人佐證霖威公司每股價值仍高達266元，用以安撫投資人支票到期後不要贖回本金，繼續投資，甚至要投資人擔任霖威的關係企業的登記負責人，並向其保證未來退股後，除了本金全數退回，且再加高額利息。

檢調蒐證2年多，在2周前收網，發動搜索、拘提犯嫌，認定張菁月、蔡文正、陳毅嘉犯嫌重大，有逃亡、滅證及串證之虞，聲押禁見獲准。

(中時 )