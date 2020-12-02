正修科大餐飲管理系參加「2020國際菁英廚藝競賽」從20多校、75組選手中脫穎而出，在烘焙工藝藝術類展示及現場烹飪賽一舉摘下2銀4銅，消息傳回學校，全校師生與有榮焉。

「2020國際菁英廚藝競賽」因新冠疫情選手無法出國比賽，選在宏國德霖科大舉行，這是由世界廚師協會認可的裁判所舉辦的比賽，參賽選手無不大顯廚藝角逐年輕廚師榮銜。

正修科大餐飲系在「烘焙工藝藝術類展示」項目拿下2銀2銅，二年級同學簡致翔的作品「夢響」摘銀，以樂器為主題呈現，作品以一個立體和五個平面比較能夠凸顯立體獨特性，平面加上非常難的立體拉線線條，展現簡單素雅之美；餐飲系二年級同學李映樺的作品「復古風」奪銀。

「現場烹飪賽」項目獲2銅，包括餐飲管理系四年級同學周敬勛的作品「千層芋香三杯塔」，及劉炳坤作品「三杯米糕雞捲拼三杯地瓜盞左三杯響鈴」。

餐飲系老師陳怡君說，結果是成績的肯定，重要的在於整個過程，大家的團結與臨機應變，加上耐力與耐心才是最重要的。

(中時 )