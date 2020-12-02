動漫迷看過來！「曼迪High High狂歡動漫祭」年度最大盛會，12/3起於台中新光三越百貨10樓熱鬧登場！上千種限定販售周邊商品，例如《名偵探柯南》、《火影忍者》、《戀與製作人》、《庫洛魔法使》、《Fate系列》等多種人氣作品周邊全部到齊！

新光三越百貨台中店表示，現場熱門商品專區有超人氣萬年小學生《名偵探柯南》、女孩們的永恆回憶《庫洛魔法使》、經典不敗的熱血《火影忍者》、電力十足人見人愛的寶可夢，以及手遊《戀與製作人》、《歌之王子殿下》、《IDOLiSH7》等大量與日本同步的進口商品，超過千種台、日版周邊限量商品，現場購物消費滿額，還有機會抽精選好禮。

此外，現場推出人氣一番賞。其中，鬼滅之刃無限列車篇一番賞，除了煉獄、炭治郎、禰豆子等公仔外，還有全員睡覺中超可愛小公仔；庫洛魔法使一番賞，有超夢幻魔法陣小圓包、小可玩偶、金屬吊飾，唯美風格系列商品華麗登場；經典懷舊動畫數碼寶貝一番賞，除有超值大獎19cm高的奧米加獸，還有大毛巾及搭檔數碼寶貝的插畫色紙！

新光三越台中店表示，除了試手氣衝人品的一番賞，現場還有人氣爆棚的話題手遊扭曲桌曆、馬克杯、鬼滅之刃LED燈等超限量日版品；以及《戀與製作人》系列周邊商品，除了壓克力角色立牌、馬克杯、靜電貼、化妝包、生日套組等上百種人氣商品，下半年首賣新品也同步登場！

(工商 )