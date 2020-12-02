倫元投顧分析師陳學進表示，台股2日開高走高，終場上漲103.47點，漲幅0.75％，收在13,989.14點；櫃買指數同步上漲2.07點，漲幅1.16％，收在180點；三大法人進出方面，外資轉賣2.55億元，投信轉買3.69億元，自營商續買1.84億元，惟外資法人於台指期加碼1,565口多單，累計淨多單部位為9,736口，心態呈現謹慎中性偏多。

雖加權指數再創13,983點新高，自3月19日起漲以來已漲逾5,460點，不過，隨美國製藥大廠輝瑞（Pfizer）、生技公司莫德納（Moderna）疫苗陸續傳出佳音，預期12月中旬將上市接種，屆時在群體皆具免疫系統、各國大解封、全球經濟重啟加持下，明年全球經濟可望出現V轉，有助股市向上挺進。

個股方面，本周納入投資組合的錩新，受惠全球車市復甦、特斯拉銷量逐步成長，營運吃補，雖股價連兩日開高走低收黑K棒，惟在趨勢走多不變下，明後兩日若能價穩上漲，預期後市仍有續漲機會。

選股方面，包括環球晶、中美晶、合晶、威剛、晶豪科、南亞科、華邦電、旺宏、十詮、友達、群創、彩晶、光耀、全新、宏捷科、互動、動力-KY、概榮創、晶電、宣德、華泰等，皆表現強勢，顯見市場人氣尚在，顯示後市多頭格局未遭破壞，後市仍可期。

(工商 )