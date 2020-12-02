運達投顧分析師洪任浚表示，台股2日再創歷史新高紀錄，資金轉向記憶體、面板、LED等族群，不過，當行情移轉至部份營運並非強勢之族群，可見確實出現過熱訊號。觀察整體股市結構，上市櫃上漲家數980家、下跌家數1,100家，與加權指數的大漲百點相比，顯得相形失色，可見主要權值股貢獻大盤點數良多，個股間仍輪動表現。 隨台股屢屢突破歷史新高，市場投資人信心亦來到高檔。不過，融資餘額僅兩天便增加了40億元，相較外資連兩日大賣300億元相比，籌碼正逐漸流向散戶手中。股市大漲固然可喜，惟亦須留意其存在的風險，新冠疫情仍於歐美持續延燒，同時影響各國經濟數據，美國11月採購經理人指數57.5，而新訂單指數則為65.1，雙雙自10月高點滑落。美國供應管理協會（ISM）更警告，在疫情結束前，工廠與供應商勢必持續停擺，第四季經濟成長將急遽縮減，恐同步反映在美國企業財報上。

個股方面，本周納入投資組合的海光，鋼筋需求強勁、本業轉虧為盈，房市回溫有利長多格局表現。

展望後市，預期自明年第二季疫情將獲得控制，經濟恢復力道加速，配合今年疫情所帶來的低基期效應，企業獲利將有望見到大幅度年增。然而，第四季將為全球受疫情影響的最後階段，短線上仍須關注其變化，尤其時序進入12月，台灣企業將陸續公布營收，以目前多數產業位處的位階，營收一旦不如預期，投資人須謹慎留意股價修正幅度及速度。

(工商 )