逐洞賽｜啟發投顧分析師楊基政 17:492020/12/02 工商 柯宗沅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 啟發投顧分析師楊基政表示，台股2日受面板與DRAM族群領頭續強激勵，將高點推升至13,995點，櫃買指數也同創新高，預計後續將維持區間橫盤整理。 個股方面，本周納入投資組合的中美晶，前三季每股盈餘達7.82元，加上小金雞環球晶收購案發威，短線衝高可先獲利調節。 此外，DRAM相關族群南亞科、華邦電、威剛，以及面板族群群創、友達等指標股2日紛紛拉出逾半根漲停板，整體盤面仍以個股表現為主。 (工商 ) #南亞科 #友達 #華邦電 #威剛 #環球晶 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 逐洞賽｜倫元投顧分析師陳學進 17:192020/12/01 財經 逐洞賽｜運達投顧分析師洪任浚 17:192020/12/01 財經 逐洞賽｜摩爾投顧分析師鐘崑禎 17:192020/12/01 財經 《盤後解析》權值不低頭 台股收漲162點站最高 15:052020/12/01 財經 《盤中解析》權王坐鎮、雙D喊衝 台股續攀峰 11:412020/12/02 財經 美股、台積電ADR再創新高 台股萬四在望 13:562020/12/02 財經 富邦投顧：台股明年拚萬五 04:102020/12/01 財經要聞 《熱門族群》南亞科續攻 記憶體族群跟漲 11:252020/12/01 財經 工商時報《2021投資趨勢論壇》今盛大登場 14:392020/12/02 財經 《盤後解析》台積電率雙D上攻 台股再創高劍指1萬4 14:142020/12/02 財經 財經熱門新聞 陸出口管制法12月生效 學者：1大宗貨品價格長期上漲 - 財經 勞動基金慘虧後 竟破例洩大賺2千億 網反應一面倒 - 財經 他喊美元再慘崩35％ 謝金河洩底這位專家「挺中派」 - 財經 果粉怒了！調查：用iPhone的人智商竟比安卓低 - 要聞 特斯拉漲不停 馬斯克親自出面做空 警告員工股價會崩 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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