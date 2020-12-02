啟發投顧分析師楊基政表示，台股2日受面板與DRAM族群領頭續強激勵，將高點推升至13,995點，櫃買指數也同創新高，預計後續將維持區間橫盤整理。

個股方面，本周納入投資組合的中美晶，前三季每股盈餘達7.82元，加上小金雞環球晶收購案發威，短線衝高可先獲利調節。

此外，DRAM相關族群南亞科、華邦電、威剛，以及面板族群群創、友達等指標股2日紛紛拉出逾半根漲停板，整體盤面仍以個股表現為主。

(工商 )

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