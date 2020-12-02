第一銀行致力於數位金融交易也持續強化交易安全，有鑒於近日網路木馬病毒等案件層出不窮，第一銀行首重資訊安全，網銀與行動銀行已建置多項控管機制，如強化端點對端點全程加密防護、運用虛擬鍵盤避免惡意側錄，以及APP進行代碼混淆和強化防護等，並針對疑似遭破解的裝置限制其交易使用，以保障客戶交易安全。

有別於金融同業僅提供信用卡刷卡通知，第一銀行進一步於LINE官方帳號提供個人化綁定18項以上的帳務交易通知，舉凡民眾最常使用的刷卡、入帳、扣帳、繳息、國外匯入款及行動支付帳戶綁定扣款等交易，透過「交易即時LINE推播通知」，都會第一時間提醒帳戶異動，可有效降低被盜用的風險。

第一銀行指出，有客戶透過此服務，發現平日交由親友保管的帳戶遭到挪用款項，第一時間更改網銀帳號密碼，降低損失。

第一銀行提供多元社群金融應用，LINE官方帳號串接線上線下整合服務，讓民眾不用先到分行，只要打開第一銀行LINE官方帳號即可查詢分行叫號狀態，並可「線上抽取號碼牌」，節省現場排隊等候的時間。

第一銀行除了民眾使用的金融服務功能外，也對內發展各種員工生活應用服務，如近日員工及眷屬的登山活動，讓員工透過自行LINE官方帳號報名活動，更透過LINE發送活動餐點及水果等數位兌換券，完成4,000多人份的餐點兌換，有效減少實體紙張兌換券的印製，落實「綠色金融」的精神，善盡企業社會責任。

(工商 )