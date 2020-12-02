臺灣企銀秉持支持在地藝文及青年藝術家發展的精神，邀請水彩畫家蔡岳霖，於臺灣企銀「意象大稻埕」藝文空間舉辦「水沁山色-蔡岳霖水彩創作展」，現場陳列19幅作品，從山林到海岸景致、從農村到城市角落，用水彩探索生活場域中的點滴感動。

蔡岳霖畢業於高雄師範大學美術研究所，曾任教於其母校，近年回到故鄉臺南市將軍區，成為專注水彩創作的在地藝術家，並於全臺巡迴展出。畫風極具寫實風格，詮釋他對這片土地及日常生活的熱愛，如作品《山林記憶》，透過濃淡不一的色彩，細緻表現林間光影交錯及樹木盤根錯節的畫面；《遊牧城市2》中人物和建築物相互交疊，如同玻璃倒影般，真實中又帶點迷幻感。

臺灣企銀總經理張志堅欣賞畫作時表示，作品色彩和意境都給人相當溫暖又靜謐的感受，從畫中能體會創作者對生命及生活有豐富的感觸。

張志堅說，非常感謝蔡岳霖老師從臺南奔波到臺北辦展，讓同仁及客戶有機會從水彩中體驗臺灣之美及原鄉情懷。

張志堅強調，臺灣企銀盡心推廣藝文發展，除了打造臺灣企銀藝文空間成為在地藝術交流平台外，更積極拓展相關業務，協助青年及藝文夥伴加入創業行列，配合政府政策推出文創產業青創貸款，提供工藝創作、時尚設計、藝文展演、影像工作及圖書出版等相關產業融資與服務，使青年創業者成為產業創新者，助人才一臂之力。臺灣企銀表現有目共睹，今年更成為首家連續兩屆菁業獎獲「最佳中小企業金融獎-特優」的銀行。

「水沁山色-蔡岳霖水彩創作展」即日起至12月31日止，每周一至五上午9時至下午3時30分，於臺灣企銀總行一樓營業部大廳（臺北市大同區塔城街30號）展出，例假日不開放。

(工商 )